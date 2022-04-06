ЕС рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа — глава Евросовета 6 апреля, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Глава Евросовета Шарль Мишель (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

ЕС рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа, убежден глава Евросовета Шарль Мишель.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся», — написал он у себя в Twitter.

Видео дня

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрет захода судов в порты.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.