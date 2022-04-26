«Никто не застрахован». В Белом доме не исключили введение санкций против Кабаевой 26 апреля, 08:10 Цей матеріал також доступний українською Алину Кабаеву называют вероятной любовницей Путина (Фото:.spletnik.ru)

В Белом доме не исключили, что США могут ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют предполагаемой любовницей Владимира Путина.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы продолжаем пересматривать санкции. От наших санкций никто не застрахован. Мы, конечно, уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочерей, его ближайших соратников. И мы продолжим их пересматривать», — сказала она, отвечая на вопрос, почему США пока не вводили санкции против Кабаевой.

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Ранее СМИ сообщили, что американские чиновники планировали включить Алину Кабаеву в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

Газета отмечает, что в американском правительстве Кабаеву называют «любовницей» российского диктатора Владимира Путина и матерью как минимум троих его детей. Она причастна к сокрытию личного состояния Путина за границей, предполагают американские чиновники.

Путин никогда не подтверждал наличие отношений с Кабаевой.

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