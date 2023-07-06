За сотрудничество с РФ и враждебную деятельность. В МИД Британии заявили о новом пакете санкций для Ирана 6 июля, 21:08 Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Иран ответит за свои преступления (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

В четверг, 6 июля, министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что уровень угрозы от Тегерана продолжает расти, а потому планирует наложить санкции на Иран за «враждебную деятельность» и военную поддержку агрессии.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

В тексте заявления указано, что Иран продолжает активную кампанию по преследованию политических оппонентов, а за 2022 год в Британии зафиксировано 15 случаев угроз со стороны правительства Ирана убить или похитить британцев или людей, проживающих на территории Соединенного Королевства.

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Как сообщают в МИД Великобритании, новые санкции помогут ограничить доступ для ряда физических и юридических лиц, которые могут распространять оружие или вооруженные технологии из Ирана.

«Иранский режим продолжает преследовать своих сограждан, экспортирует кровопролитие в Украину и на Ближний Восток, угрожает убить или похитить людей на территории Британии. Сегодня Соединенное Королевство ясно говорит режиму (в Иране — ред.), что мы не будем терпеть такое преступное поведение и привлечем вас к ответственности. Наш новый режим санкций станет гарантией того, что никому, кто хочет нам навредить, не удастся скрыться», — заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Политический режим Ирана активно помогает стране-агрессору РФ в военной области. В марте британские медиа сообщили, что Иран тайно передал России 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов, предположительно, для войны против Украины.

Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, поставляя дроны-камикадзе Shahed для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс сказал, что Иран поставляет РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.