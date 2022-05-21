Сербия объявила о санкциях против Беларуси из-за войны в Украине 21 мая, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Белград присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом в апреле (Фото:markodjuric/Twitter)

Сербия объявила о введении санкций против Беларуси в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.



Как сообщает N1, тем самым Белград присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом в апреле.

Отмечается, что решение Совета ЕС от 8 апреля вводит секторальные санкции в отношении белорусской финансово-транспортной системы как реакцию на причастность Беларуси к российской агрессии против Украины.

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Это второй раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС, связанные с войной в Украине, после мартовского решения о распространении ограничительных мер на бывшего президента Украины Виктора Януковича и ведущих представителей украинского руководства с 2010 по 2014 годы.

Согласно исследованию Центра международных отношений и безопасности (ISAC), Белград последовательно соблюдал ограничительные меры Евросоюза в отношении Беларуси до апреля 2019 года, когда не присоединился к санкциям ЕС.

Сообщалось, что Сербия планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный газ из Греции, а природный газ из Азербайджана, чтобы снизить зависимость от российских поставок.



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