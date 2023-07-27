Санкции против Беларуси: в МИД Литвы призывают ЕС усилить ограничения: в МИД Литвы 27 июля, 14:53 Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:LRT)

После утверждения Евросоюзом новых санкций против Беларуси министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает к их дальнейшему ужесточению.

LRT сообщает, что по словам Ландсбергиса, санкции «должны были быть приняты давно».

«После годичного перерыва утвердили новые санкции против Беларуси — произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает агрессию России в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территория Беларуси используется для обхода санкций против России», — подчеркнул он.

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Ландсбергис подтвердил, что новый пакет вводит новые ограничения на товары двойного назначения и авиазапчасти.

По его словам, это поможет предотвратить появление белорусских товаров на поле боя в войне России против Украины, а также остановит обход Россией санкций с помощью Беларуси.

«Однако мы не можем расслабляться — остальной пакет санкций должен быть принят немедленно. Надеюсь, нам не придется так долго ждать», — заявил он.

В среду, 26 июля, в ЕС утвердили санкции против Беларуси. Тогда сообщалось, что они будут касаться авиации и товаров двойного назначения.

Корреспондент Радио Свободы Рикард Йозвяк, который сообщил о решении ЕС, добавил, что вопрос об отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений не поднимался, однако он может возникнуть осенью.

ЕС ранее ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из них вступил в силу год назад.

18 июля Евродепутаты призвали Международный уголовный суд рассмотреть ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.