Эстония сделала санкции против Беларуси бессрочными: Лукашенко и окружению навсегда запретили въезд в страну

Эстонское правительство решило сделать санкции против Беларуси бессрочными. В частности, сохраняется запрет на въезд в страну для ключевых представителей белорусских властей , сообщает ERR .

С такой инициативой выступил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он отметил, что ситуация с правами человека в Беларуси не изменилась, а поддержка России в войне против Украины лишь усиливает потребность в дальнейшем давлении.

Реклама

«В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — сказал Цахкна.

В санкционный список Эстонии входят 273 человека — среди них чиновники, судьи, силовики, пропагандисты и соратники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сам Лукашенко также в этом списке. Эстония, как и часть стран ЕС, не признает его легитимным президентом.

Санкции были впервые введены в 2020 году после массовых протестов в Беларуси из-за результатов президентских выборов. С тех пор их несколько раз продлевали, но раньше они имели ограниченный срок действия.

В прошлом году Европейский совет распространил антироссийские санкции также на Беларусь. В заявлении объяснялось, что это решение помогает предотвратить обход ограничений, ведь экономики России и Беларуси тесно связаны.