США ввели санкции против двух россиян за помощь ИТ-специалистам из КНДР

28 октября, 23:27
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Санкции предусматривают блокирование активов фигурантов, находящихся в США или под контролем американских лиц (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Санкции предусматривают блокирование активов фигурантов, находящихся в США или под контролем американских лиц (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, обвинив их в содействии северокорейским структурам, причастным к мошенническим схемам трудоустройства ИТ-специалистов в американские компании.

Об этом говорится в документе Министерства финансов США от 28 октября.

Под санкции попали россияне Илья Бойков и Витольд Обертас, а также восемь граждан Северной Кореи, связанных с деятельностью северокорейских ИТ-специалистов в России. Ограничения также были введены против компании First Financial and Technical Development Center, которая, по данным американского ведомства, находится в России.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что северокорейские ИТ-специалисты использовали конфиденциальные данные американских компаний для вымогательства крупных денежных сумм.

Санкции предусматривают блокирование активов фигурантов, находящихся в США или под контролем американских лиц.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США КНДР Санкции против России Санкции США Санкции против КНДР

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