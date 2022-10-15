Санкции лишили Россию возможности производить оружие, «критически важное для операций в Украине» — минфин США

15 октября, 15:31
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Ракета для ОТРК Искандер (Фото:ГУР МО)

Ракета для ОТРК Искандер (Фото:ГУР МО)

Международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс возможности производить и обслуживать вооружение, которое «критически важно для операций в Украине», утверждает замминистра финансов США Уолли Адейомо.

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«У России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них не хватает иностранных компонентов», — цитирует Адейомо пресс-служба минфина США.

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По этой причине, по его словам, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно остановили производство. О каких компаниях идет речь — он не уточнил.

Ранее The New York Times со ссылкой на правительственный отчет США сообщило, что российская армия не успевает пополнять запасы боеприпасов, которые тратит в ходе полномасштабной агрессии против Украины.

Редактор: София Лазарова

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