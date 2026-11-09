«Чтобы подорвать способность Путина наносить удары». Канада ввела новые санкции против России

Анита Ананд заявила, что Канада продолжит поддерживать Украину и усиливать экономическое давление на Россию (Фото: REUTERS/Megan Varner)

Канада ввела дополнительные санкции против России , чтобы ослабить ее ракетный потенциал, ограничить возможности оборонно-промышленного комплекса и увеличить экономические потери от войны против Украины. В санкционный список были включены 38 организаций и 24 физических лица.

Об этом 9 ноября сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд в кулуарах встречи глав МИД стран G7 в Париже, говорится в сообщении правительства Канады.

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Новые ограничения направлены против структур российского оборонно-промышленного комплекса, в частности тех, которые причастны к разработке технологий баллистических ракет и кибердеятельности России.

Канада также ввела санкции против финансовых посредников, которые помогают поддерживать российскую военную экономику. Среди них — криптовалютные биржи.

В Канаде подчеркнули, что Россия продолжает использовать сети обхода санкций для обеспечения своих военных операций. Новые ограничения должны снизить её способность наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Анита Ананд заявила, что Канада стремится подорвать способность российского диктатора Владимира Путина наносить ракетные удары по украинским городам.

Министр заверила, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и усиливать экономическое давление на Россию до тех пор, пока она не прекратит агрессию и не начнёт уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В целом с 2014 года Канада ввела санкции в отношении более 3500 физических лиц и организаций, а также более 700 судов, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и грубым и систематическим нарушениям прав человека.

22 сентября Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на 36 месяцев — до 22 сентября 2029 года.