Санкции — хорошо, а оружие — лучше. О чем спорила и на чем сошлась Большая семерка

29 июня, 14:11
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Эксклюзив НВ
Участницы демонстрации в немецком городке Гармиш-Партенкирхен, недалеко от места проведения саммита G7, призывают усилить военную помощь Украине. 26 июня 2022 года (Фото:Wolfgang Rattay / REUTERS)

Участницы демонстрации в немецком городке Гармиш-Партенкирхен, недалеко от места проведения саммита G7, призывают усилить военную помощь Украине. 26 июня 2022 года (Фото:Wolfgang Rattay / REUTERS)

На саммите G7 лидеры развитых стран заявили о необходимости повышения экономической и политической цены войны в Украине для Кремля до неподъемного уровня и предложили установить ценовые ограничения на российские энергоносители. НВ разобрался, почему возникла необходимость в новой санкционной модели и что усложняет ее воплощение.

На саммите стран Большой семерки, который состоялся 26−28 июня в баварском замке Эльмау, руководители стран-участниц пообещали поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии «столько, сколько будет нужно». Именно война в Украине стала центральной темой встречи, а обсуждения сосредоточились на вопросе, как усилить давление на Москву.

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В частности, участники саммита обсудили возможность установить ограничения на цену российской нефти, а некоторые из них объявили о запрете на импорт российского золота. Ведь продажа золота, по словам главы Государственного департамента США Энтони Блинкена, является вторым по доходности экспортом России после энергоносителей и приносит стране-агрессору около $19 млрд в год.

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Как отметила американская газета The Washington Post, лидеры G-7 дали понять, что западные государства не заинтересованы в том, чтобы искать Путину дипломатическую лазейку для прекращения войны. В совместном заявлении они отметили, что Украина должна принимать решение о предстоящем мирном урегулировании без внешнего давления или влияния. А сами они готовы и далее оказывать Киеву военную помощь.

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике», — подчеркнули участники саммита.

К чему стремятся и чего опасаются страны-члены G7

По итогам трехдневного саммита лидеры Большой семерки пришли к согласию: они должны повысить экономическую и политическую цену войны в Украине для Кремля. На заключительной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Большая семерка — объединенная и несгибаемая. И это важно, ведь именно решительность, единство и прагматизм, которые стремились продемонстрировать участники саммита, нужны, чтобы ослабить военную машину российского диктатора, отмечает британская газета The Guardian.

В издании заметили, насколько растрогало участников собрания выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года. «Зеленский проявил мужество и реализм по поводу того, что ждет впереди», — подчеркнул один из участников саммита. В свою очередь, премьер-министр Великобритании выразил оптимизм из-за утихания голосов, которые призывали Украину к преждевременному урегулированию. А президент Франции Эммануэль Макрон, которого часто называют убежденным сторонником диалога с российским диктатором, подчеркнул, что Россия не должна выиграть войну.

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Что касается практических мер по поддержке Киева, то Соединенные Штаты пообещали передать украинцам современнейшую систему противоракетной обороны «земля-воздух», а все вместе лидеры стран Большой семерки напомнили, что в этом году предоставят Украине $29,5 млрд финансово-экономической помощи.

И все же на встрече были вопросы, вызвавшие споры. А именно — как ограничить приток средств, которые получает Москва от продажи своих энергоносителей странам Запада. Германия, например, опасается, что введение предельной цены на нефть, которое поддерживают США, и газа — согласно плану Италии, грозит полным прекращением поставок российских энергоносителей и промышленным крахом Европы. Москва уже предупредила о возмездии в случае снижения цен на энергоресурсы ниже рыночных.

Как и почему Запад ищет новые модели экономических санкций

Редактор: Анна Павленко

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Теги:   США НАТО Большая семерка Военная помощь Санкции против России Российский газ Российская нефть Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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