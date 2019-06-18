Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
НВ приводит главные заявления о санкциях против РФ, переговорах по Донбассу и «газовом вопросе», озвученные лидерами двух стран на совместном брифинге.
Санкции с России не снимут
Зеленский: Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь. Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день.
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину.
Российский газ
Зеленский: Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Вы знаете, что у нас заканчивается контракт на транзит российского газа в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки. Не секрет, что наши позиции в отношении проекта Северный поток-2 являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу.
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Нормандский формат
Зеленский: По вопросу возвращения к «нормандскому формату», по вопросу сроков этой встречи. Первая встреча рабочая на уровне внешнеполитических советников запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны.
Меркель: Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться. 12 июля будет встреча советников в минском формате.