Скотт Бессент во время встречи с Юлией Свириденко (Фото: t.me/svyrydenkoy)

Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с премьером Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на Россию.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США и сама Свириденко в соцсетях.

В пресс-релизе американского ведомства отмечается, что Бессент подтвердил готовность США работать с партнерами по G7 для усиления санкционного давления. Дословно в заявлении Минфина:

«Он отметил необходимость европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину путем закупки российской нефти».

Премьер Свириденко поблагодарила Бессента за акцент на санкциях и подчеркнула важность координации:

«Благодарна секретарю Бессенту за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупку российской нефти», — написала она.

После переговоров, по словам Свириденко, Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Премьер добавила, что остаются несколько решений для полного функционирования фонда, но уже формируется первый пул потенциальных проектов — в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество для энергетической безопасности Европы. Свириденко подчеркнула: «Россия должна потерять любые рычаги влияния на наших партнеров и каналы заработка денег для продолжения войны против Украины. Есть четкие предложения, как это сделать совместно с международными партнерами. Европейское и трансатлантическое единство здесь играет ключевую роль».

Напомним, в сентябре Бессент уже заявлял о готовности США координировать с европейскими партнерами дополнительные санкции для нанесения максимального экономического удара по России.