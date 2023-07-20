Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана и России 20 июля, 20:11 Евросоюз (Фото:REUTERS/Ив Герман)

В четверг, 20 июля, ЕС объявил о новых санкциях против России и Ирана из-за военной поддержки войны против Украины.

Об этом сообщает Европейский совет.

Новые санкции запрещают экспорт компонентов из Европейского Союза в Иран, которые используются при строительстве и производстве БПЛА.



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Санкции также предусматривают ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к тем лицам, которые вовлечены в поддержку и участие в программе иранских БПЛА.



Эти ограничения дополняют три ранее принятых пакета санкций, которые также были связаны с беспилотными летательными аппаратами и направлены против физических и юридических лиц. Последний из этих пакетов был принят в феврале 2023 года.

«Сегодня Совет также принял решение включить шестерых иранцев в список двух уже имеющихся режимов санкций за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины», — говорится в сообщении Совета ЕС.



Европейский союз ввел санкции против командира 30-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России из-за его участия в широкомасштабных нападениях на гражданское население.



Кроме того, Европейский Союз ввел ограничительные меры в отношении двенадцати других лиц и пяти организаций, которые несут ответственность за нарушение прав человека в России.



«Мероприятия направлены на тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков, активистов-демократов и откровенных критиков Кремля Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы», — говорится в сообщении.

Санкции были введены против следующих лиц: директора ФСИН Аркадия Гостева, заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко и ГУВД по Москве.

Также под санкции попало руководство ИК-6 во Владимирской области, где содержат Алексея Навального, начальник колонии Дмитрий Ножкин и трое его заместителей: Юрий Фомин, Даниил Синюхин и Анатолий Горшков.

Ранее Совет Европы продлил санкции против страны-агрессора РФ на полгода.

20 июля Великобритания ввела новые санкции против россиян. В список попали лица, которые связаны с ЧВК Вагнер.

США и Канада также расширили список санкций против России. Под ограничения попали российские банки, физические лица, а также компании, связанные с военно-промышленным комплексом РФ.

