В 22-й пакет санкций Европейского союза против РФ может войти запрет на въезд в страны-члены блока для россиян, участвовавших в войне против Украины. При этом ЕС сможет получить данные из России для составления списков.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 16 ноября, сообщает Европейская правда.

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Она не исключила включения запрета на въезд для российских участников боевых действий в новый пакет санкций ЕС, однако отметила, что у некоторых государств-членов возникают вопросы относительно практической реализации таких ограничений.

«Как я уже говорила, через несколько дней мы представим государствам-членам 22-й пакет санкций. И посмотрим, будет ли это в него включено. Обсуждения продолжаются. У некоторых государств-членов есть вопросы относительно реализации», — сказала Каллас.

В то же время она предположила, что получить данные о россиянах, участвовавших в войне против Украины, может быть довольно легко, поскольку РФ хранит соответствующую информацию.

«Должна сказать, что Россия на самом деле очень бюрократизирована. Поэтому там хранятся данные обо всех людях, участвовавших в этой войне. Так что, полагаю, получить эти сведения, вероятно, довольно легко, учитывая, что сегодня всё цифровизировано. Поэтому я думаю, что мы сможем решить вопрос с реализацией», — отметила Каллас.

На уточняющий вопрос журналистов о том, как именно Европейский союз может получить эти данные, она сослалась на возможности разведки и оценки экспертов.

«Ну, сегодня существуют способы… Я имею в виду, что у всех нас есть отличные специалисты по разведке, поэтому я не эксперт в технических деталях. Но, знаете, эксперты говорят, что их довольно легко получить», — ответила глава дипломатии ЕС.

12 ноября еврокомиссар по вопросам финансов Мария Луиш Альбукерке заявила, что в новый санкционный список ЕС против РФ войдут российские НПЗ, а также структуры, связанные с теневым флотом.