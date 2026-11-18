ЕС планирует запретить въезд российским военным в рамках нового пакета санкций — Bloomberg
Евросоюз расширит санкции против России (Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch)
Европейский союз предлагает запретить въезд на территорию блока бывшим российским военнослужащим в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, запрет на выдачу виз станет ключевым пунктом нового пакета санкций против России. Среди других ограничений, которые планирует предложить Европейская комиссия, — меры, направленные против ряда банков, поставщиков услуг в сфере криптовалют и около 65 судов российского «теневого флота».
Также предусмотрены экспортные ограничения в отношении ряда организаций, связанных с военным сектором, и дополнительных категорий товаров, используемых для производства оружия, а также запрет на осуществление операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.
Евросоюз планирует принять этот пакет санкций в следующем месяце. Он станет 22-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для введения ограничений необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а до момента окончательного принятия предложенные меры могут измениться.
В рамках своего 22-го пакета санкций блок также намерен предложить новую категорию ограничений, касающуюся технологий и сервисов социальных сетей.
По словам собеседников, чтобы обеспечить скорейшее принятие пакета, Еврокомиссия, вероятно, воздержится от внесения предложений, против которых ранее выступали государства-члены — в частности, запрета на предоставление морских услуг.
Наряду с новыми предложениями по санкциям ЕС также планирует создать специальный санкционный орган, который объединит функции, в настоящее время распределенные между финансовыми, торговыми и налоговыми службами блока, сообщили источники.
16 ноября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в 22-й пакет санкций Европейского союза против РФ может войти запрет на въезд в страны — члены блока для россиян, участвовавших в войне против Украины. При этом ЕС сможет получить данные из России для составления списков.
Она не исключила включения запрета на въезд для российских участников боевых действий в новый пакет санкций ЕС, однако отметила, что у некоторых государств-членов возникают вопросы относительно практической реализации таких ограничений.
12 ноября еврокомиссар по вопросам финансов Мария Луиш Альбукерке заявила, что в новый санкционный список ЕС против РФ войдут российские НПЗ, а также структуры, связанные с теневым флотом.