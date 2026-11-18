Европейский союз предлагает запретить въезд на территорию блока бывшим российским военнослужащим в рамках нового пакета санкций . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, запрет на выдачу виз станет ключевым пунктом нового пакета санкций против России. Среди других ограничений, которые планирует предложить Европейская комиссия, — меры, направленные против ряда банков, поставщиков услуг в сфере криптовалют и около 65 судов российского «теневого флота».

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Также предусмотрены экспортные ограничения в отношении ряда организаций, связанных с военным сектором, и дополнительных категорий товаров, используемых для производства оружия, а также запрет на осуществление операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Евросоюз планирует принять этот пакет санкций в следующем месяце. Он станет 22-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для введения ограничений необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а до момента окончательного принятия предложенные меры могут измениться.

В рамках своего 22-го пакета санкций блок также намерен предложить новую категорию ограничений, касающуюся технологий и сервисов социальных сетей.

По словам собеседников, чтобы обеспечить скорейшее принятие пакета, Еврокомиссия, вероятно, воздержится от внесения предложений, против которых ранее выступали государства-члены — в частности, запрета на предоставление морских услуг.

Наряду с новыми предложениями по санкциям ЕС также планирует создать специальный санкционный орган, который объединит функции, в настоящее время распределенные между финансовыми, торговыми и налоговыми службами блока, сообщили источники.

16 ноября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в 22-й пакет санкций Европейского союза против РФ может войти запрет на въезд в страны — члены блока для россиян, участвовавших в войне против Украины. При этом ЕС сможет получить данные из России для составления списков.

Она не исключила включения запрета на въезд для российских участников боевых действий в новый пакет санкций ЕС, однако отметила, что у некоторых государств-членов возникают вопросы относительно практической реализации таких ограничений.

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12 ноября еврокомиссар по вопросам финансов Мария Луиш Альбукерке заявила, что в новый санкционный список ЕС против РФ войдут российские НПЗ, а также структуры, связанные с теневым флотом.