СМИ узнали, когда ЕС может одобрить 19-й пакет санкций против России

СМИ рассказали, когда в ЕС одобрят 19-й пакет санкций против России (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Европейский Союз уже в ближайшие недели может одобрить 19-й пакет санкций против России . Об этом во вторник, 30 сентября, сообщило Суспільне со ссылкой на одного из топ-дипломатов ЕС.

Как рассказал собеседник журналистов, речь идет о санкциях против российских энергоносителей.

«Это мощный пакет с мерами по очень быстрому прекращению поставок и санкций в отношении российского сжиженного газа. Но есть еще вопросы, которые нам нужно обсудить. Вы знаете, что в ЕС все еще есть два государства-члена, которые импортируют российскую нефть [Венгрия и Словакия]. Тем самым они финансируют российскую военную кампанию. И мы могли бы сделать больше, чтобы затянуть петлю вокруг российской экономики и задушить российскую экономику, что соответствует нашим интересам», — сказал топ-дипломат ЕС.

26 сентября журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что Словакия во время обсуждений 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести ЕС.

По его словам, послы стран — членов Евросоюза впервые обсуждали пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора.

Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию своего нового пакета санкций против России, которая планировалась на 17 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп настоял на более жестких мерах со стороны Европы в качестве условия для продвижения санкций США.

Позже в МИД Украины назвали эту информацию спекуляцией.