Орбан объяснил, почему Венгрия не блокировала принятие 19-го пакета санкций ЕС против РФ
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт не блокировал принятие последнего пакета санкций Европейского Союза против России. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщило венгерское издание Szeretlek Magyarország.
По его словам, Венгрия согласилась на новые ограничения только после того, как из документа убрали все положения, которые якобы могли навредить ее интересам.
«Мы убрали все, что было плохо для Венгрии», — сказал Орбан, комментируя одобрение санкций в четверг.
Он добавил, что хотя ЕС «продолжает политику санкций, которая является фундаментально неправильной», принятое решение «не влияет на Венгрию негативно».
Премьер Венгрии также заявил, что потери венгерской экономики из-за войны составляют от 20 до 30 миллиардов евро, впрочем, не уточнил, какую часть этой суммы он связывает с антироссийскими санкциями.
23 октября ЕС окончательно принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.
19-й по счету санкционный пакет был принят после блокировки со стороны Австрии, Венгрии и Словакии — на следующий день после ужесточения санкций США, указывает Bloomberg.
22 октября министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий в ответ на отказ Москвы от прекращения огня в Украине.
19 сентября Еврокомиссия предварительно одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России.
8 октября СМИ сообщали, что Австрия блокирует новый пакет санкций, требуя послаблений для разблокирования €2 млрд Raiffeisen Bank в РФ. Однако впоследствии в Австрии заявили, что согласятся на принятие пакета.