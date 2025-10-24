Орбан объяснил, почему Венгрия не блокировала принятие 19-го пакета санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Будапешт не блокировал принятие последнего пакета санкций Европейского Союза против России . Об этом в пятницу, 24 октября, сообщило венгерское издание Szeretlek Magyarország .

По его словам, Венгрия согласилась на новые ограничения только после того, как из документа убрали все положения, которые якобы могли навредить ее интересам.

«Мы убрали все, что было плохо для Венгрии», — сказал Орбан, комментируя одобрение санкций в четверг.

Он добавил, что хотя ЕС «продолжает политику санкций, которая является фундаментально неправильной», принятое решение «не влияет на Венгрию негативно».

Премьер Венгрии также заявил, что потери венгерской экономики из-за войны составляют от 20 до 30 миллиардов евро, впрочем, не уточнил, какую часть этой суммы он связывает с антироссийскими санкциями.

23 октября ЕС окончательно принял новый пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

19-й по счету санкционный пакет был принят после блокировки со стороны Австрии, Венгрии и Словакии — на следующий день после ужесточения санкций США, указывает Bloomberg.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий в ответ на отказ Москвы от прекращения огня в Украине.

19 сентября Еврокомиссия предварительно одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России.

8 октября СМИ сообщали, что Австрия блокирует новый пакет санкций, требуя послаблений для разблокирования €2 млрд Raiffeisen Bank в РФ. Однако впоследствии в Австрии заявили, что согласятся на принятие пакета.