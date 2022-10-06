ЕС ввел санкции против Дугина, Чичериной и Газманова 6 октября, 18:39 Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз включил в восьмой пакет санкций против России певцов-пропагандистов и идеолога «русского мира» Александра Дугина.

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, в санкционный список добавили 30 человек и семь юридических лиц, причастных к подрыву или угрозам территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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В черный список, в частности, попали «назначенные» оккупантами фейковые «чиновники» на захваченных территориях Украины в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, российские чиновники, а также:



философ и идеолог « русского мира» Александр Дугин, активно распространяющий фейки об Украине;

русского мира» Александр Дугин, активно распространяющий фейки об Украине; певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Олег Газманов и Николай Расторгуев, активно поддерживающие полномасштабную войну России против Украины и выступающие на кремлевских мероприятиях;

Элла Памфилова — глава российского центризбиркома, который организовал фейковые псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины.

В список подсанкционных компаний включили Гознак, которая печатает в том числе фейковые паспорта для жителей захваченных территорий Украины, завод имени Дегтярева, конструкторское бюро Факел, завод Авангард, корпорацию Иркут и объединение Сплав, которые производят вооружение и авиацию для российских оккупационных войск.

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, он включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше предельной.