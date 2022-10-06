ЕС ввел санкции против Дугина, Чичериной и Газманова

6 октября, 18:39
Поделиться:
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз включил в восьмой пакет санкций против России певцов-пропагандистов и идеолога «русского мира» Александра Дугина.

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, в санкционный список добавили 30 человек и семь юридических лиц, причастных к подрыву или угрозам территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Видео дня

В черный список, в частности, попали «назначенные» оккупантами фейковые «чиновники» на захваченных территориях Украины в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, российские чиновники, а также:

  • философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин, активно распространяющий фейки об Украине;
  • певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Олег Газманов и Николай Расторгуев, активно поддерживающие полномасштабную войну России против Украины и выступающие на кремлевских мероприятиях;
  • Элла Памфилова — глава российского центризбиркома, который организовал фейковые псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины.
Читайте также:
Атака на «путинского Распутина». Что означает для России убийство дочери Александра Дугина и какие силы могут за ним стоять — мировые СМИ

В список подсанкционных компаний включили Гознак, которая печатает в том числе фейковые паспорта для жителей захваченных территорий Украины, завод имени Дегтярева, конструкторское бюро Факел, завод Авангард, корпорацию Иркут и объединение Сплав, которые производят вооружение и авиацию для российских оккупационных войск.

Читайте также:
Обескровить Россию. Как Запад с помощью ценового потолка для нефти из РФ может лишить ее возможности вести войну — обзор зарубежных СМИ

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, он включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше предельной.

https://www.youtube.com/embed/ees0waLIQkI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Александр Дугин Газманов Санкции против России Санкции Запада Российская пропаганда Западные санкции Агрессия РФ Агрессия Москвы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X