Фон дер Ляйен: ЕС переходит к более жестким санкциям против России

Европейский Союз меняет подход к санкционной политике в отношении России — вместо постепенного усиления давления теперь готовятся более радикальные ограничения.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене.



«Сейчас пришло время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет согласован с США и будет принят в ближайшее время. Среди ключевых мер:

снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;

ограничения в отношении платежной системы «Мир»;

запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;

санкции против 45 российских и иностранных компаний, которые сотрудничают с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС планирует отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину страны G7 заморозили около $300 млрд активов российского Центробанка. Большая часть этих средств находится в Европе.

ЕС четко демонстрирует: санкционная политика не только сохранится, но и станет еще жестче. Это — стратегия, направленная на ослабление российской военной машины и поддержку Украины в ее борьбе.