ЕС рассматривает варианты выхода из тупика в вопросе принятия нового пакета санкций против РФ (Фото: Ursula von der Leyen / X)

Европейский союз намерен обсудить как минимум три возможных сценария выхода из тупика в вопросе принятия нового пакета антироссийских санкций .

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают журналисты, на прошлой неделе Греция заблокировала 21-й пакет санкций против РФ. Страна не согласна с предложениями ограничить возможность европейских компаний транспортировать российский СПГ в третьи страны.

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По словам источников, среди новых обсуждаемых вариантов — введение 24-месячного переходного периода перед вступлением в силу соответствующих ограничений, отказ от ограничения, против которого выступает Греция, и отзыв всего пакета санкций.

ЕС также рассматривал возможность разрешить продление действующих контрактов в качестве потенциального компромисса.

Bloomberg пишет, что переговоры между столицами проходили напряженно, поскольку государства-члены пытаются защитить свои отрасли.

Так, планы по запрету въезда в Евросоюз бывшим военнослужащим армии РФ, участвовавшим в войне против Украины, были смягчены и отложены. Предложения об ограничении импорта отдельных видов российской рыбы вообще сняли с рассмотрения.

Собеседники отметили, что послы стран ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы продолжить обсуждение пакета мер.

На прошлой неделе страны-члены Европейского союза договорились временно сохранить предельный уровень цен на российскую нефть на отметке $44,1 за баррель до 23 июля, поскольку им не удалось достичь более широкой договоренности.

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Согласно действующему механизму, предельная цена должна была расти вместе с мировыми ценами на нефть. Это ослабило бы один из ключевых инструментов, которые союзники Украины используют для ограничения нефтяных доходов Кремля.

По словам источников, даже если другие предложения не будут согласованы, заморозку предельной цены на российскую нефть могут продлить.

15 июля Европейская правда сообщила, что принятие 21-го пакета санкций ЕС против России было отложено как минимум на неделю из-за возражений Греции и Австрии относительно отдельных положений документа. Новую попытку утвердить пакет планируется предпринять 22 июля на заседании Комитета постоянных представителей Европейского союза (Coreper).

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19 июля издание Financial Times сообщило, что ряд стран Евросоюза требуют смягчения ограничений против РФ в новом пакете санкций из-за ущерба для национального бизнеса.

20 июля Суспільне со ссылкой на источники сообщило, что главным препятствием на пути к одобрению 21-го пакета европейских санкций против России является позиция Греции. Страна считает, что реэкспорт российского сжиженного газа будет убыточным для ее экономики, а Кремль такие ограничения существенно не ослабят.