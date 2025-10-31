Сибига отметил, что экономический эффект от введения 19 пакета санкций ЕС против РФ составит до 20 млрд долларов (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что некоторые европейские страны пытаются исключить определенных российских олигархов из пакетов санкций . Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Во время брифинга он сказал, что МИД Украины уже начало формирование 20-го пакета санкций ЕС против России.

По его словам, есть четкое понимание, что должно быть приоритетно включено в этот пакет. Сибига отметил, что эту информацию уже передали партнерам.

Глава МИД отметил успешность работы по введению санкций против РФ по двум направлениям, но сообщил о «определенном регрессе» по санкционированию окружения российского диктатора Владимира Путина.

«Мы видим влияние санкционных пакетов по трем направлениям. Первое: ограничение российского агрессора, их компаний в доступе к новейшим технологиям, прежде всего военного направления. Второе: санкции, направленные на уменьшение источников базы финансирования российской военной машины. Третье: санкционирование против режима — окружения Путина», — рассказал Сибига.

Он уточнил, что по первым двум направлениям был достигнут «действительно хороший прогресс».

«К сожалению, по третьему направлению, мы видим, к сожалению, даже определенный регресс. Некоторые европейские страны пытаются даже исключить определенных российских олигархов из санкционных пакетов. Поэтому мы будем дальше отстаивать и настаивать на позиции санкционирования российского крупного бизнеса, олигархов, причастных к функционированию российской военной машины», — отметил дипломат.

Сибига отметил, что экономический эффект от введения 19 пакета санкций ЕС против РФ составит до 20 млрд долларов.

Он также добавил, что МИД Украины внимательно отслеживает рост товарооборотов отдельных стран, прежде всего Центральной Азии.

«Мы видим, что некоторые столицы помогают российскому агрессору обходить санкции. Будем занимать еще более проактивную позицию, исследовать дальнейший реэкспорт России продукции двойного назначения», — подчеркнул глава МИД.

23 октября Европейский Союз окончательно принял 19-й пакет санкций против энергетической инфраструктуры России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Дания, которая председательствует в ЕС, объявила, что блок усилит запрет на транзакции с двумя крупными российскими нефтяными компаниями. Также новый пакет предусматривает санкции к 117 дополнительным судам так называемого теневого флота, которые позволили России избежать предыдущих ограничений.