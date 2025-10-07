Новый 19-й пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Новый 19-й пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября, Словакия хочет его обсуждения на самом высоком уровне, сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Он уточнил, что продвижение в этом вопросе произошло после того, как Венгрия сняла вето на ограничение передвижения российских дипломатов в ЕС.

«Наконец-то достигнута договоренность об ограничении передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето, но весь пакет санкций может быть одобрен только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения на самом высоком уровне», — написал он.

7 октября издание Financial Times сообщило, что правительства стран Европейского Союза согласились ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в пределах блока.

Эта инициатива уже включена в новый пакет санкций ЕС против России. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла свое вето, сообщили два источника, осведомленные о ходе переговоров.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора.

Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию своего нового пакета санкций против России, которая планировалась на 17 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп настоял на более жестких мерах со стороны Европы в качестве условия для продвижения санкций США.

Позже в МИД Украины назвали эту информацию спекуляцией.