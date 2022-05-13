В Испании обнаружены яхта и другие активы 15 попавших под санкции российских олигархов 13 мая, 05:52 Цей матеріал також доступний українською Ранее в Испании видели яхту российского олигарха Александра Михеева (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Испанские власти выявили активы, в том числе дома, компании и как минимум одну роскошную яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в санкционный список ЕС.



Глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно сообщил Reuters, что его ведомство обнаружило их деятельность после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать их обнаружения.

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«Они уже начали перемещать эти владения, особенно в испанских компаниях, или активы или акции в иностранных компаниях», — сказал Гарсия Фресно.

По его словам, установлено местонахождение около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей. Также в списке есть люди, которые менее известны, но некоторые из них «были одними из самых известных».

Изучив более 1000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что олигархи, попавшие под санкции, имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.

Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и ее Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью лицами из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.

Как добавил Гарсия Фресно, компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в стране, в том числе несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Ранее в порту Гамбурга задержали яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Это вторая по величине экспедиционная яхта в мире.



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