Об этом сообщило издание Financial Times.

По данным разведывательных служб, дипломаты, которые действуют под прикрытием, могут быть причастны к поджогам, кибератакам и саботажу инфраструктуры в странах НАТО.

В новых предложенных правилах говорится, что дипломаты РФ, которые работают в столицах ЕС, должны будут сообщать другим правительствам о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Эта инициатива уже включена в новый пакет санкций ЕС против России.

«Наконец-то. Это одно из предложений, которое я выдвинула на своем первом заседании министров иностранных дел ЕС в апреле 2024 года, полностью поддерживая чешскую точку зрения», — написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже в Х.

При этом издание уточняет, что юридическое утверждение может задержаться из-за требования Австрии ослабить санкции в отношении активов российского олигарха Олега Дерипаски. Его активами хотят компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые он должен был выплатить в России.

Разведывательные службы ЕС утверждают, что российские шпионы, выдающие себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше избегать контрразведывательного слежения.

Сейчас российский дипломат, работающий в любой из 25 стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону свободного передвижения, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, которые являются членами Шенгенского соглашения, может свободно передвигаться между ними.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора.

Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию своего нового пакета санкций против России, которая планировалась на 17 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп настоял на более жестких мерах со стороны Европы в качестве условия для продвижения санкций США.

Позже в МИД Украины назвали эту информацию спекуляцией.