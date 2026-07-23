«Бьем туда, где будет больнее всего». Каллас рассказала, как 21-й пакет санкций ЕС против РФ ударит по Путину

Каллас сообщила, что новые санкции ЕС ударят по финансовой системе России и ресурсам Путина (Фото: REUTERS/Amel Emric)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против России должен лишить российского диктатора Владимира Путина финансовых ресурсов для продолжения войны.

Об этом она написала в четверг, 23 июля, в своем X.

По ее словам, новые ограничения направлены на финансовую систему РФ, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор, которые обеспечивают функционирование российской военной экономики.

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«Мы бьем по Путину там, где ему будет больнее всего: перекрываем финансовые источники, на которые он опирается для ведения своей войны», — отметила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что это не последний пакет ограничений, поскольку ЕС уже работает над следующими санкционными мерами и должен быть готов к любой дальнейшей эскалации со стороны России.

23 июля сообщалось, что послы стран ЕС достигли политической договоренности о 21-м пакете санкций против России, который ранее блокировала Греция. Новые ограничения предусматривают санкции против российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продление механизма предельной цены на российскую нефть еще на год.

19 июля издание Financial Times сообщило, что ряд стран Евросоюза требуют смягчить ограничения против России в новом пакете санкций из-за ущерба для национального бизнеса. В этот список, помимо Греции, вошли Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

3 июля издание Politico сообщило, что Италия выразила обеспокоенность по поводу планов ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла и что эта обеспокоенность исходила из Ватикана.

В тот же день премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна заблокирует 21-й пакет европейских санкций против РФ, если из списка не исключат главу РПЦ Кирилла и экс-президента компании Лукойл Вагита Алекперова.

Впоследствии Болгария согласилась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против РФ — после того, как Алекперова и Кирилла (Владимира Гундяева) исключили из списка.