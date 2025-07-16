Послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России (Фото: REUTERS/Yves Herman)

На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), которое состоялось 16 июля в Брюсселе, послы стран-членов Евросоюза снова не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщили несколько дипломатических источников, знакомых с ходом обсуждения, сообщает Европейская правда.

«Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются», — сообщил источник издания.

Реклама

По словам дипломатов, Словакия и Мальта пока воздерживаются от поддержки 18-го пакета санкций против России.

Как сообщил второй источник издания, обсуждение санкций и упомянутого пакета будет включено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое запланировано на 18 июля.

Премьер-министр Словакии заявлял, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора России.

По словам Фицо, Словакия не поддержит 18-й пакет санкций, пока не будет уверена, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС приближается к согласованию 18-го пакета санкций против России. Новый пакет предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Ожидалось, что полное согласие будет достигнуто 14 июля, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига неоднократно призывали Запад усилить санкционное давление на РФ. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею новых экономических ограничений, включая 500% пошлины на товары из стран, которые поддерживают российский импорт.