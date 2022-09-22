Орбан выступил за отмену санкций ЕС против России до конца года — СМИ 22 сентября, 11:32 Орбан призвал своих соратников повлиять на отмену санкций против РФ до конца года (Фото:Bernadett Szabo/File Photo/Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил своим законодателям, что нужно сделать все возможное, чтобы отменить санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину до конца года, пишет издание Magyar Nemzet.

По данным источников газеты, тесно связанных с партией венгерского премьера, Орбан озвучил это на закрытой встрече.

Он заявил, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России. По словам Орбана, после отмены ограничений цена на газ сразу снизятся вдвое, а экономика стран Европы восстановится, сдержит инфляцию и снизит риск рецессии.

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«В ноябре будет реальная политическая возможность пересмотреть санкции, и поэтому он призвал членов своей группы сделать все возможное, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года», — говорится в сообщении.

После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает принятия восьмого пакета санкций против страны-агрессора уже в сентябре.

Он также сказал, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не должен рассматривать новый восьмой пакет санкций против России



Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подсанкционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.

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