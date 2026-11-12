В ЕС анонсировали новые санкции против российских НПЗ и теневого флота

В новый санкционный список ЕС против РФ , который министры иностранных дел государств-членов должны утвердить в понедельник, 16 ноября, войдут российские НПЗ, а также структуры, связанные с теневым флотом.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансов Мария Луиш Альбукерке, выступая в Европейском парламенте 12 ноября, сообщает Европейская правда.

«Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел ЕС утвердят дополнительные санкционные списки, касающиеся нефтеперерабатывающих предприятий и экосистемы теневого флота. Это очередной раунд введения жестких санкций, направленный против злонамеренных действий тех, кто содействует российской агрессивной войне и получает от нее прибыль», — заявила она.

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Альбукерке отметила, что одновременно Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия завершают подготовку предложений по новому, 22-му пакету санкций против России.

По данным источников издания в Евросоюзе, 22-й пакет будет готов к концу ноября.

«На сегодняшний день ЕС включил в санкционные списки более 690 судов теневого флота, которым запрещен доступ в порты ЕС и предоставление услуг. Мы отрезали значительные сегменты российского финансового сектора, вынудив его полагаться на альтернативные платежные каналы, и приняли меры для ограничения и их использования. На данный момент мы ввели запрет на транзакции с участием более 100 российских банков», — сообщила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что санкции работают, и Москва об этом знает. По словам Альбукерке, они обошлись России более чем в €1 трлн — средства, которые в противном случае она могла бы потратить на войну.

Она также заявила, что Евросоюз продолжит координировать санкционную политику с международными партнерами, в частности в рамках G7, чтобы повысить эффективность ограничений и противодействовать их обходу.

Ранее издание Европейская правда со ссылкой на источники сообщало, что послы стран ЕС на заседании Комитета постоянных представителей 11 ноября предварительно согласовали включение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также к кибератакам и гибридной деятельности. В частности, в этот список входят 50 банков.