Роснефть пожаловалась на санкции против индийского НПЗ, почти половиной которого владеет

Российский нефтяной гигант Роснефть заявил, что недавно введенные европейские санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy являются «неоправданными и незаконными», Роснефть владеет 49,13% этого НПЗ.

Речь идет о 18-м пакете санкций Евросоюза против России, наложенных в связи с российским вторжением в Украину, сообщает Bloomberg.

Санкции были наложены на Nayara Energy, поскольку Евросоюз стремится уменьшить доходы Кремля от энергетики, которые поддерживались экспортом российской сырой нефти в Индию.

В своем заявлении Роснефть ссылается на то, что Nayara Energy «полностью облагается налогами в Индии».

«Акционеры Nayara Energy никогда не получали дивидендов, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтеперерабатывающего завода, нефтехимической промышленности и розничной сети компании в Индии», — говорится также в заявлении.

Nayara Energy управляет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 400 тысяч баррелей в день и владеет почти 7 тысячами топливных точек по всей Индии, отмечает Bloomberg. Эта компания также разрабатывает интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом, добавляет агентство.

Кроме Роснефти, часть акций Nayara Energy принадлежит инвестиционному консорциуму SPV Kesani Enterprises Co. и розничным инвесторам. Местные СМИ пишут, что Роснефть хочет выйти из индийского предприятия, поскольку не смогла репатриировать свои доходы из-за санкций.

Роснефть также заявила, что ожидает, что Nayara «примет меры для защиты законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии».

18 июля послы 27 стран-членов Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что план российского нефтяного гиганта Роснефти продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. может оказаться под угрозой из-за новых ограничений со стороны Европейского Союза.

«Роснефть провела переговоры с Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, относительно возможной продажи доли в Nayara. Санкции усложнят для Reliance покупку доли в конкуренте, поскольку это может поставить под угрозу бизнес компании в Европе, регионе, который регулярно импортирует индийское топливо, включая дизельное топливо», — говорится в публикации.

Российский энергетический гигант и его партнеры приобрели Nayara у Essar Group в 2017 году за 12,9 млрд долларов.

