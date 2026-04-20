Корабли и танкеры в Ормузском проливе у побережья Мусандама, Оман, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/ Stringer)

Европейский Союз расширит критерии своих санкций против Ирана. Объединение включит в них тех, кто отвечает за блокирование Ормузского пролива , который практически закрыт в течение почти двух месяцев.

Об этом агентству Reuters сообщили два дипломата ЕС.

«Среди послов была политическая договоренность о том, что мы действительно изменим критерии санкционного режима против Ирана, чтобы мы также могли внести в список лиц и организаций, ответственных за препятствование свободе судоходства в Ормузском проливе», — отметил один из собеседников.

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Второй дипломатический источник сообщил, что Европейской службе внешних действий понадобится несколько недель для подготовки любых новых санкционных списков.

Reuters пишет, что это ведомство отвечает за наложение санкций на лиц и компании, тогда как Европейская комиссия занимается секторальными ограничениями.

В январе 2026 года Евросоюз признал Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) террористической организацией, а в марте — внес в санкционный список иранских чиновников за нарушение прав человека.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий Соединенных Штатов.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

18 апреля спикер Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия заявил, что Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.