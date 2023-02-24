ЕС опять не согласовал новый пакет санкций против России — Guardian
Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Дипломаты Евросоюза третий день подряд не могут договориться о десятом пакете санкций против России, которые планировали ввести к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
Обновлено в 23:14. Журналист Рикард Йозвяк в Twitter сообщил, что соглашение о десятом пакете санкций достигнуто.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Согласно источникам,
Накануне глава ОП Андрей Ермак написал в Twitter, что «санкции будут», не уточняя подробности.
Ожидается, что в пакет санкций войдут торговые ограничения на сумму более 10 млрд евро, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука, экспорт в Россию технологического оборудования и запчастей, которые страна-агрессор может использовать для войны.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.