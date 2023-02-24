ЕС опять не согласовал новый пакет санкций против России — Guardian

24 февраля, 20:51
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Дипломаты Евросоюза третий день подряд не могут договориться о десятом пакете санкций против России, которые планировали ввести к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Обновлено в 23:14. Журналист Рикард Йозвяк в Twitter сообщил, что соглашение о десятом пакете санкций достигнуто.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

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Согласно источникам, переговоры зашли в тупик, поскольку Польша отвергает требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука.

Накануне глава ОП Андрей Ермак написал в Twitter, что «санкции будут», не уточняя подробности.

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Ожидается, что в пакет санкций войдут торговые ограничения на сумму более 10 млрд евро, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука, экспорт в Россию технологического оборудования и запчастей, которые страна-агрессор может использовать для войны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Санкции против России Западные санкции Дипломаты

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