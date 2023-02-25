Банки, омбудсмен и не только. ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России
Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России, в который вошли 87 физических и 34 юридических лица.
Соответствующий список опубликован в официальном журнале ЕС.
В частности, под ограничения попали:
- Альфа-банк, Росбанк и банк Тинькофф;
- ряд предприятий Росатома;
- предприятие Росатомфлот;
- структуры Минобороны РФ;
- Служба внешней разведки РФ;
- медиагруппа Патриот;
- медиагруппа Россия сегодня;
- информационное агентство Sputnik;
- уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- чиновник Московской областной думы Вячеслав Духин;
- председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;
- бывший глава Мотор Січ Вячеслав Богуслаев.
Санкции также коснулись руководителей ряда российских пропагандистских СМИ и четырех граждан Ирана, в том числе управляющего директора аэрокосмической компании Qods Aviation Industry.
В субботу 25 января стало известно о принятии десятого пакета санкций ЕС против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новые ограничения касательно РФ, призвал усиливать давление на агрессора.