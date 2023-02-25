Банки, омбудсмен и не только. ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России

25 февраля, 21:08
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Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России, в который вошли 87 физических и 34 юридических лица.

Соответствующий список опубликован в официальном журнале ЕС.

В частности, под ограничения попали:

  • Альфа-банк, Росбанк и банк Тинькофф;
  • ряд предприятий Росатома;
  • предприятие Росатомфлот;
  • структуры Минобороны РФ;
  • Служба внешней разведки РФ;
  • медиагруппа Патриот;
  • медиагруппа Россия сегодня;
  • информационное агентство Sputnik;
  • уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков;
  • чиновник Московской областной думы Вячеслав Духин;
  • председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;
  • бывший глава Мотор Січ Вячеслав Богуслаев.

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Санкции также коснулись руководителей ряда российских пропагандистских СМИ и четырех граждан Ирана, в том числе управляющего директора аэрокосмической компании Qods Aviation Industry.

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В субботу 25 января стало известно о принятии десятого пакета санкций ЕС против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новые ограничения касательно РФ, призвал усиливать давление на агрессора.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Банки Евросоюз Ограничения Санкции против России Татьяна Москалькова Вячеслав Богуслаев Война России против Украины

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