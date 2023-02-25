Банки, омбудсмен и не только. ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России 25 февраля, 21:08 Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России, в который вошли 87 физических и 34 юридических лица.

Соответствующий список опубликован в официальном журнале ЕС.

В частности, под ограничения попали:

Альфа-банк, Росбанк и банк Тинькофф;

ряд предприятий Росатома;

предприятие Росатомфлот;

структуры Минобороны РФ;

Служба внешней разведки РФ;

медиагруппа Патриот;

медиагруппа Россия сегодня;

информационное агентство Sputnik;

уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;

глава Россотрудничества Евгений Примаков;

чиновник Московской областной думы Вячеслав Духин;

председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;

бывший глава Мотор Січ Вячеслав Богуслаев.

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Санкции также коснулись руководителей ряда российских пропагандистских СМИ и четырех граждан Ирана, в том числе управляющего директора аэрокосмической компании Qods Aviation Industry.

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В субботу 25 января стало известно о принятии десятого пакета санкций ЕС против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новые ограничения касательно РФ, призвал усиливать давление на агрессора.