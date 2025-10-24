«Доктор Зло». ЕС внес в 19-й пакет санкции врача из колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных

Европейский Союз ввел санкции против врача колонии № 10 в Республике Мордовия в России Ильи Сорокиного , который пытал украинских военнопленных и не оказывал им необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Радио Свобода .

ЕС включил Илью Сорокина в 10-й пакет санкций против РФ. Он в списке под номером 1976.

В причинах введения санкций указано, что Илья Сорокин, по прозвищу Доктор Зло, отказался лечить украинских военнопленных, которые содержались в исправительной колонии № 10 в Мордовии.

Реклама

Отмечается, что он неоднократно пытал пленных электрическим током, заставлял их лаять, петь российские патриотические песни и подвергал их другим унизительным действиям.

В ЕС отметили, что Сорокин открыто поддерживает военное прошлое России и войну против Украины, а также регулярно публикует националистические сообщения в своих соцсетях, в частности с использованием символа «Z».

«Таким образом, Илья Сорокин поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пояснении.

В июле этого года журналисты Схемы идентифицировали врача колонии № 10 в российской Мордовии, который систематически занимался пытками украинских пленных и не оказывал надлежащей медицинской помощи.

В расследовании говорится, что этим врачом оказался 34-летний Илья Сорокин, который как минимум с 2018 года работал в медчасти колонии № 10. В конце 2024 года он пошел служить и взял позывной Доктор. Украинские пленные между собой прозвали Сорокина Доктором Зло.

Журналисты Схем связались с Сорокиным. На вопрос об издевательствах над украинскими пленными он ответил: «Такого быть не может. Я там не работаю».