Совокупный годовой оборот этих компаний составляет более $20 млрд, а численность их сотрудников превышает 265 тыс. человек (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по его мнению, способствуют войне РФ против Украины. Это самое большое количество предприятий, включенных в черный список в рамках одного пакета мер.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что совокупный годовой оборот этих компаний составляет более $20 млрд, а численность их сотрудников превышает 265 тыс. человек.

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По словам источников, если пакет будет утвержден, число субъектов, на которых ЕС наложил санкции во время полномасштабной войны РФ против Украины, вырастет на 50%.

Bloomberg пишет, что это предложение является очередной попыткой Евросоюза оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Однако ЕС становится всё труднее принимать санкции против Москвы, поскольку страны-члены требуют исключений, чтобы смягчить экономический ущерб.

Последний пакет мер, который готовит подразделение ЕС по вопросам внешней политики — Европейская служба внешних связей, — направлен против конкретных компаний, а не против товаров или отраслей.

Источники сообщают, что работа над ним ведется уже несколько месяцев, поскольку чиновники пытаются распространить санкции на любые элементы российского военно-промышленного комплекса, не подпадающие под ограничения.

Журналисты отмечают, что, хотя это предложение значительно увеличит число компаний, попавших под санкции Европейского союза, оно, вероятно, не окажет такого экономического воздействия, как предыдущие пакеты, направленные против нефтяной отрасли и банковской системы РФ.

Учитывая эти трудности, представители ЕС сообщили послам стран Евросоюза, что планируют представить новое предложение в ближайшие недели, чтобы дать столицам достаточно времени на его рассмотрение.

Цель будет заключаться в том, чтобы принять санкции во время встречи министров иностранных дел в октябре.

Источники сообщили, что Евросоюз отдельно готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Их также могут принять осенью.

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23 июля послы стран ЕС достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций, который ранее блокировала Греция. В тот же день Совет ЕС окончательно утвердил новые ограничения, касающиеся российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продлил механизм предельной цены на российскую нефть еще на год.