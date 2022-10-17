Запросили поддержку партнеров. Молдова примет меры, если Россия посягнет на ее суверенитет — Санду 17 октября, 14:55 Майя Санду (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Майя Санду заявила, что если страна-агрессор Россия попытается нарушить суверенитет и независимость Молдовы, то будут приняты защитные меры.

Об этом сообщает Point.

«Безопасность наших граждан — одна из важнейших мер, принимаемых нашими властями с первых дней войны», — сказала она.

По ее словам, Молдова запросила поддержку международных партнеров.

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«У нас ведутся неплохие обсуждения на эту тему, и когда у нас будут конкретные действия, мы о них сообщим. Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас важнее всего. Но если каким-то образом Россия осмелится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы примем все защитные меры», — сказала Санду.



10 октября три крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.