Молдова должна усилить оборону, потому что Россия не уважает ее нейтралитет — Санду 29 сентября, 10:58 Майя Санду (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова должна усилить оборону, потому что страна-агрессор Россия не уважает ее нейтралитет.

Об этом сообщает Sky News.

«Молдова — нейтральная страна,… но сейчас Россия не уважает наш нейтралитет, оставляя свои вооруженные силы на территории Молдовы», — сказала она.

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По ее словам, в связи с этим Молдове нам необходимо укреплять обороноспособность.

Майя Санду заявляла, что граждан Молдовы с российским паспортом, которые будут зачисляться в армию РФ для войны против Украины, могут лишить молдавского гражданства.

По словам Санду, Молдова не должна допускать, чтобы ее граждане воевали на стороне агрессора.