Санду: Сама по себе Молдова — слабая и уязвимая, но для нас нет угрозы пока Украина защищается 17 марта, 15:26 Майя Санду (Фото:president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что Россия не представляет угрозы для ее страны, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

Об этом сообщает NewsMaker.

Во время заседания парламента Молдовы 17 марта Санду призвала депутатов поставить Евроинтеграцию выше собственных интересов. Президент также раскритиковала внешнюю политику России по отношению к Молдове.

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«От Кремля исходят только угрозы, эмбарго и шантаж», — сказала Санду.

Президент добавила, что только граждане должны решать, как действовать дальше, и ни одно государство не должно диктовать Молдове, как и что делать.

При этом Санду отметила, что сама по себе Молдова — «слабая и уязвимая», но пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войны.

«Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире. Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставили верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех для благой цели — будущего наших детей и страны», — сказала Санду.

9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда войск РФ.

Глава молдовской Службы информбезопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового нападения РФ не будет.