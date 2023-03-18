Никогда не будут на стороне убийц. Жители Молдовы осуждают агрессию РФ против Украины — Санду 18 марта, 15:46 Майя Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza/File Photo)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что с начала полномасштабного вторжения их страна полностью находится на стороне Украины и осуждает вторжение РФ.

Об этом сообщает News Maker.

«Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны», – отметила Санду.

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Также президент добавила, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Молдавии.

«Имеем убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова. Мы знали о пропаганде и дезинформации, говорили и пытались защититься. Но в тот момент, когда у нас были убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова, мы вышли и публично выступили, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги», — добавила глава страны. .

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия не угрожает ее стране, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

Парламент Молдовы на заседании в четверг, 2 марта, одобрил право на осуждение российской агрессии против Украины.