ВСУ должны получить больше поддержки, иначе Россия не остановится на Украине или Молдове — Санду 28 августа, 17:46 Майя Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Если Киеву не помочь, Россия не остановится на Украине или Молдове, убеждена президент Молдовы Майя Санду.

В интервью СNN Санду сообщила, что надеется на дополнительную поддержку Киева, «чтобы Украина могла вернуть свои территории, и мы увидим конец этой безумной войне».

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«Украине необходимо получить больше поддержки… и все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится на Украине или Молдове», — подчеркнула лидер Молдовы.

Санду также напомнила, что в Приднестровье «существует режим, который поддерживается Россией».

«В приднестровском регионе незаконно дислоцируются российские войска. И, конечно, именно так российские власти пытаются повлиять на ситуацию в Республике Молдова», — отметила она.

Ранее Санду утверждала, что победа Украины в войне с Россией может дать стране «геополитическую возможность» урегулировать ситуацию во временно оккупированном Россией Приднестровье.