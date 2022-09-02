«Хотят дестабилизировать ситуацию». Санду ответила на угрозы Лаврова Молдове 2 сентября, 08:25 Майя Санду (Фото:www.facebook.com/maia.sandu)

Президент Молдовы Майя Санду ответила главе МИД РФ Сергею Лаврову, который заявлял, что РФ будет считать «нападением» любые действия, в которых увидит «угрозу» для своих «миротворцев» в Приднестровье и рассказал о «подавление прав русскоязычных».

Об этом сообщает PRO TV.

По словам Санду, Молдова будет выбирать и принимать «только мирное разрешение приднестровского конфликта».

«Соответственно, повторяю, все эти заявления являются манипулирующими заявлениями и, возможно, хотят дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова», — сказала она.

Видео дня

Санду заявила, что нужно спросить Лаврова, почему он сделал это заявление.

«Мы, со своей стороны, придерживаемся тех же принципов, которых придерживались до сих пор. Повторяю, разрешение приднестровского конфликта возможно только мирным и дипломатическим путем, и Лавров это знает, потому что мы это обсуждали в формате 5+2. Сейчас этот формат не функционирует из-за военной агрессии России против Украины, но мы все еще прилагаем усилия и нам удалось сохранить мир и тишину как на правом берегу, так и на левом берегу», — сказала она.

МИД Молдовы вызывал представителя России после угроз Лаврова.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать «нападением» любые действия в Приднестровье, которые «будут создавать угрозу» для российских военных.

Кроме того, Лавров заявлял, что страна-агрессор готова делать все для того, чтобы гарантировать "защиту" прав русскоязычных в Молдове.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.