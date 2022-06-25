Президент Молдовы Майя Санду заявила, что планирует приехать в Киев

25 июня, 23:56
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Майя Санду планирует приехать в Киев (Фото:Yoan Valat / Pool via REUTERS)

Майя Санду планирует приехать в Киев (Фото:Yoan Valat / Pool via REUTERS)

Президент Молдовы Мая Санду рассказала, что в ее планы входит визит в Киев, подробности будут известны позже.

Как пишет молдавское издание News Maker, об этом Санду сообщила 24 июня в эфире передачи Primele Utiri на Prime.

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«Это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты», – сказала Санду.

Видео дня

22 июня президенты Молдовы и Украины Санду и Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, которое должно было состояться на тот момент 23 июня.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

23 июня Евросовет принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата на члены в ЕС и назвала этот момент историческим.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Молдова Владимир Зеленский Украина-Молдова Майя Санду Война России против Украины

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