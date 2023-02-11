«Заслуживаем мира и безопасности». Санду осудила нарушение воздушного пространства Молдовы российской ракетой

11 февраля, 05:08
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Майя Санду (Фото:president.gov.ua)

Майя Санду (Фото:president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства страны российской ракетой. Она отметила, что нейтральный статус ее страны не означает, что она не должна выстраивать оборону, чтобы обезопасить людей.

«Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства Молдовы российской ракетой. Молдова заслуживает мира и безопасности, и мы предпримем все необходимые шаги для их достижения», — написала Санду в Twitter.

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Утром 10 февраля Россия осуществила новую масштабную ракетную атаку. По данным Воздушных сил, в течение ночной и утренней атак на Украину российские оккупанты совершили 71 пуск ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 61.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Молдова Война в Украине Майя Санду Война России против Украины

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