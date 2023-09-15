Газета The Jerusalem Post включила Пригожина в список самых влиятельных евреев мира 15 сентября, 18:33 Евгений Пригожин (Фото:Courtesy PMC Wagner via Telegram via REUTERS)

Израильская газета The Jerusalem Post упомянула ликвидированного главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в списке самых влиятельных евреев мира.

Президента Украины Владимира Зеленского, который занял второе место в рейтинге за прошлый год, в новый список не включили.

Военный преступник Пригожин получил последнее место (52) вне основного списка с пометкой, где указывается, что он «создал ресторанную империю и фабрику троллей, предназначенную для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году». Также в тексте указывается, что известность ему принесла деятельность, связанная с ЧВК.

Видео дня

Газета утверждает, что Пригожин был евреем по отцу и имел право на репатриацию в Израиль.

Лидером рейтинга в 2023 году газета назвала главу американской компании OpenAI Сэма Альтмана. Второе и третье место заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Читайте также: Дайан Фрэнсис Кто заказал Пригожина и что будет с Россией

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

