Истребители для Украины от Италии «маловероятны», SAMP-T будет через несколько недель — глава МИД Таяни 21 февраля, 13:46 Антонио Таяни (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В Риме еще не обсуждали вопрос возможной передачи Украине истребителей, но такой шаг «маловероятен», заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Об этом он сказал в интервью La Stampa, которое цитирует CNN.

По словам Таяни, в любом случае вопрос поставок Киеву истребителей нужно будет обсуждать с союзниками.

«Нам придется координировать действия с нашими союзниками, выяснять, какие именно самолеты им отправить, потому что нет смысла передавать украинцам разные модели. Мне кажется, что отправка итальянских истребителей практически невозможна», — сказал он.

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Министр уверяет, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Италии «не подлежит сомнению» и премьер-министр Джорджа Мелони во время визита в Киев заверит в этом президента Владимира Зеленского. Рим уже утвердил шестой пакет помощи, а «через несколько недель» вместе с Парижем передаст Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, говорит Таяни.

Ранее СМИ сообщили, что Италия может поставить Украину пять боевых самолетов Tornado и Amx, если будет не первой страной, передавшей авиацию.



8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.