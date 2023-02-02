Комплекс SAMP-T будет развернут в Украину в течение следующих двух месяцев — глава МИД Италии

2 февраля, 20:31
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SAMP-T начнет «действовать на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель» (Фото:Минобороны Франции)

SAMP-T начнет «действовать на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель» (Фото:Минобороны Франции)

Глава МИД Италии Антонио Таяни в четверг, 2 февраля, заявил, что ЗРК SAMP-T будет развернут в Украину в течение двух месяцев.

Об этом сообщает Rai News.

Таяни сообщил, что SAMP-T начнет «действовать на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель».

Также, по его мнению, сейчас трудно делать прогнозы об освобождении украинского Крыма и других временно оккупированных территорий. Министр не сомневается, что российский диктатор Владимир Путин «обязательно будет искать выход».

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«Как международное сообщество мы должны посвятить себя защите независимости Украины и делу мира», — заявил глава МИД Италии.

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Ранее сообщалось, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

https://www.youtube.com/embed/t9zFLEq7dZ0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ПВО МИД Италии Антонио Таяни ЗРК SAMP/T

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