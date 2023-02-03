Франция и Италия согласовали детали передачи Украине SAMP-T 3 февраля, 21:22 SAMP-T (Фото:Минобороны Франции)

Франция и Италия согласовали технические вопросы по передаче Киеву системы противоракетной обороны SAMP-T. Зенитно-ракетный комплекс будет размещен в Украине весной 2023 года.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявлении министерства обороны Франции.

Во время телефонного разговора в четверг, 3 февраля, министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его итальянский коллега Гвидо Кросетто завершили технические переговоры о совместной поставке ЗРК SAMP-T в Украину весной 2023 года.

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Отмечается, что этот ЗРК позволит Украине защищаться от российских беспилотников и ракет. Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.