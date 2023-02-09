Истребители Typhoon от Великобритании. Нужны ли они Украине и почему Зеленский о них говорит 9 февраля, 18:25 Риши Сунак говорит, что Тайфун, стоящий позади него, может не подойти украинцам (Фото:Getty Images)

Предоставление Украине боевых современных самолетов — одна из главных тем визита президента Украины в Британию. Киев пытался как можно активнее педалировать эту тему, а Лондон в этой игре существенно помог, пишет BBC News Україна.



Британський прем'єр Ріші Сунак сказав, що нічого не можна виключати, коли йдеться про військову підтримку України. Тобто Британія стає своєрідним локомотивом щодо надання Україні саме літаків.

Однак Сунак додав, що реактивні літаки Тайфун — це дуже складна техніка, і на підготовку українських пілотів може піти три роки. Британія оголосила про початок навчання українських пілотів, чим надіслала сигнал — літаки можуть надати. Хоча Британія казала про навчання пілотів на натівських сучасних літаках, і на яких саме не уточнювала.

Сунак каже, що Велика Британія та Україна обговорюють це, хоча здебільшого їхні перемовини були про системи ППО та ракети більшої дальності.

Сунак і Зеленський обіграли тему літаків та пілотів — знак щодо прогресу у наданні техніки Україні / Фото: Пресслужба президента України

Зеленський заявив ЗМІ, що якщо на підготовку пілота Тайфуна треба три роки, то Україна «надішле вам пілотів, які вже тренуються два з половиною роки».

Він відкрито каже, що літаки потрібні якомога швидше, а підготовку пілотів можна скоротити, як це відбувається практично з усіма зразками сучасної західної техніки.

При цьому міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив, що літаки можуть дати не швидко, а передача займе «місяці».

Борис Джонсон, експрем'єр Британії, напередодні приїзду Зеленського в Лондон теж закликав уряд Сунака надати Україні все необхідне, щоб дати українцям «закінчити роботу».

«У нас є понад 100 літаків Тайфун. У нас є понад 100 танків Challenger 2», — цитувало Джонсона видання Sky News.

На ранок після візиту Володимира Зеленського в Лондон в газеті Financial Times вийшла стаття, що аналізує роль Лондона в підтримці України.

У Києві небезпідставно вважають Велику Британію одним із головних своїх союзників — з перших днів війни, і навіть ще до неї, на багато прохань про військову допомогу вона відгукувалася першою, пише видання.

Однак деяка допомога, ось як з літаками, радше є символічною, зауважує Financial Times.

Винищувачів F-16, які Київ вважає найкращими для себе машинами, у Британії просто немає, а Тайфуни не пристосовані до коротких або нерівних злітних смуг. Тобто для британських літаків інфраструктура менш підходяща.

Повітряні сили України неодноразово заявляли, що Києву потрібні саме універсальні бойові машини F-16.

При цьому Британії не вистачає як самих Тайфунів, так і запчастин до них.

Тому частина експертів не виключає, що гра Лондона з літаками і початок навчання пілотів — це своєрідне намагання здійснити прорив, щоб стимулювати інших союзників надати саме F-16.

Схожа схема вже була з танками, коли Британія першою оголосила про надання Challenger 2 і стимулювала німців та американців зробити подібні кроки.

Допомога, яка має символічне значення

Не всі види британської допомоги однаково корисні, пише Financial Times.

Гранатомети NLAW на початку війни та навчання добровольців справді суттєво допомогли Україні.

З іншого боку, пише видання, декілька одиниць Challenger 2 мають радше символічне значення — їх вирішили доставити, щоб підбадьорити інші країни, коли ті сумнівалися, чи постачати Україні танки.

Винищувач Тайфун, що є на озброєнні британської армії / Фото: Getty Images

Зі зброї, недавно обіцяної Лондоном Києву, 600 ракет Brimstone будуть в рази корисніші, ніж танки, сказав FT неназваний український військовий радник. Ці ракети здатні вражати бронетехніку противника на відстані в 20 кілометрів та допоможуть Україні відбивати майбутній російський наступ.

Причини, через які Британія так активно допомагає Україні, троякі.

З одного боку, всі троє британських прем'єрів за останній рік були зацікавлені в тому, щоб відволікти увагу публіки від таких внутрішньополітичних проблем, як скандали в уряді Джонсона чи постійні страйки в Британії Сунака.

З іншого боку, вийшовши з ЄС, Британія хоче показати, що вона однаково захищає свободу в усьому світі та, як люблять висловлюватися британські стратеги, «б'є сильніше своєї вагової категорії».

Однак значною мірою позиція Великої Британії не зводиться до миттєвих політичних потреб — вона інституційно вкорінена в британському військовому істеблішменті, Міноборони та розвідувальних службах. Саме тому вони одними з перших почали попереджати про те, що Росія планує напад і готувати кроки у відповідь.