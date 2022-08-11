Российские самолеты дважды вошли в зону ПВО Аляски

11 августа, 00:19
Самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады (Фото:Pavel Azarov/flickr)

Самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады (Фото:Pavel Azarov/flickr)

За последние два дня российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски. Но они не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

https://twitter.com/NORADCommand/status/1557191503687983104?s=20&t=LTg167KZ2_Fy_Q43oVNBUQ
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Канада ПВО Аляска Российские самолеты

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