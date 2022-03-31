РФ направила в воздушное пространство Швеции бомбардировщики с ядерным оружием — СМИ 31 марта, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Официальных подтверждений от Минобороны Швеции по этому поводу не поступало (Фото:vetta.tv)

Российские самолеты, вторгшиеся 2 марта в воздушное пространство Швеции, несли ядерное оружие, сообщает со ссылкой на осведомленные источники местный телеканал TV4.

По их словам, данный инцидент был ничем иным как умышленным актом, целью которого является запугивание.

Речь идет об авиационной группе, вылетевшей из Калининграда, в состав которой входили два фронтовых бомбардировщика Су-24, способные нести ядерное оружие, которые сопровождали два истребителя Су-27.

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Российские самолеты находились в воздушном пространстве Швеции около минуты. На их перехват были отправлены два истребителя JAS 39 Gripen, пилоты которых, как утверждают СМИ, и подтвердили, что Су-24 были оснащены ракетами с ядерными боеголовками.

В то же время официально Минобороны Швеции эту информацию не подтверждало.

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