Сунак прокомментировал возможность передачи Украине истребителей 22 февраля, 21:54 Интервью Риши Сунака украинским журналистам в Лондоне (Фото:Number 10 / Flickr)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 22 февраля, прокомментировал возможность передачи истребителей Украине.

Как сообщает корреспондент NV, во время встречи с украинскими журналистами на Даунинг-стрит Сунак напомнил, что Британия будет первой страной, которая начнет обучать украинских пилотов. По его словам, это часть более масштабного плана по обеспечению защиты Украины «не только сейчас, а в долгосрочной перспективе».



Видео дня

Британский премьер сказал, что вопрос передачи истребителей сложный, потому что нужно также учитывать обслуживание и поддержку самолета. Он отметил, что британские самолеты отличаются от тех, к которым привыкли украинские пилоты, поэтому обучение так важно.

Инфографика: NV

«Мы поможем любой другой стране, которая может поставить Украине самолеты сейчас», — подчеркнул Сунак, но не уточнил, когда это может произойти.

Премьер также напомнил, что Великобритания помогает укрепить ПВО Украины другими способами, в частности, передает ракеты Starstreak.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 22 февраля заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая «разблокирует поставки истребителей Украине».



По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.



Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

